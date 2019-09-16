رئيس وزراء بريطانيا : الهجمات على منشآت النفط السعودية انتهاك سافر للقانون الدولي

قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا إن بوريس جونسون يساند حلفاءه السعوديين في أعقاب هجوم على منشآت نفط سعودية وصفه بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي".
الطاقة- النفط
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