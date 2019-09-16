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الطاقة- النفط

رئيس وزراء بريطانيا : الهجمات على منشآت النفط السعودية انتهاك سافر للقانون الدولي

لندن : (رويترز)

قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا إن بوريس جونسون يساند حلفاءه السعوديين في أعقاب هجوم على منشآت نفط سعودية وصفه بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي".

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