جولدمان ساكس : برنت قد يتجاوز 75 دولارا

قال جولدمان ساكس إن توقف الإنتاج بسبب الهجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين مطلع الأسبوع الحالي قد يجعل سعر خام برنت يتجاوز 75 دولارا للبرميل رغم أن مدى تأثير الهجوم لم يتحدد بعد.

وأضاف البنك المدرج في بورصة وول ستريت في مذكرة صدرت أمس أن تعطل الإنتاج في ظل المستويات الحالية لن يؤدي إلى زيادة أسعار خام برنت فحسب بل سيؤدي أيضا للسحب من الاحتياطات البترولية الاستراتيجية.

وارتفعت أسعار النفط اليوم إذ سجل خام القياس العالمي مزيج برنت أكبر زيادة بالنسبة المئوية خلال اليوم منذ حرب الخليج عام 1991 بسبب هجمات يوم السبت.

وقال البنك إنه من المرجح أن يتسبب توقف تام لنحو 4 ملايين برميل يوميا لمدة تزيد على 3 أشهر في رفع الأسعار إلى ما يزيد على 75 دولارا للبرميل.

وقال بنك باركليز البريطاني إن الهجمات لن تخفض على الأرجح صادرات النفط السعودية بنسبة كبيرة لوجود مخزون كبير من النفط الخام والمنتجات البترولية لدى السعودية.