ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13 %

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13 بالمئة في الفترة من مايو إلى يوليو من 12.8 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو .

وكشفت البيانات أن معدل البطالة في القطاع غير الزراعي زاد إلى 15.3 بالمئة في نفس الفترة من 15 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو .

وارتفع معدل البطالة إلى 14.7 بالمئة في الفترة من ديسمبر إلى فبراير وهو أعلى مستوياته في عشر سنوات. وفي الفترة من مايو إلى يوليو من العام الماضي، بلغ معدل البطالة 10.2 بالمئة.