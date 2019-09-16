رئيس وزراء الصين يعلن صعوبة نمو الاقتصاد بأكثر من 6 % سنويا

قال رئيس وزراء الصين لي كيشيانج في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية قبل زيارته لموسكو التي تبدأ اليوم الاثنين إنه من الصعب المحافظة على معدل نمو الاقتصاد الصيني فوق 6% سنويا، في ظل حالة الغموض التي تحيط بالأوضاع الدولية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس الوزراء الصيني القول إن اقتصاد الصين يواصل "تطوره السلس والمستدام" رغم "الغموض العالمي".

في الوقت نفسه حذر لي من تباطؤ جديد لثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي ينمو حاليا بأقل معدل له منذ عقود في ظل ضغوط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

يذكر أن اقتصاد الصين سجل خلال النصف الأول من العام الحالي نموا بمعدل 6.3 % من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما جاء داخل النطاق الذي تستهدفه الحكومة الصينية لكنه أقل معدل نمو لاقتصاد الصين منذ حوالي 30 عاما. ويتوقع الخبراء استمرار تراجع معدل النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد قرار الولايات المتحدة فرض رسوم عقابية على كل المنتجات الصينية تقريبا.

يأتي ذلك في حين من المنتظر اجتماع مفاوضين من الصين والولايات المتحدة في واشنطن في أكتوبر المقبل للتفاوض بشأن إنهاء الحرب التجارية بين البلدين. وكانت الصين والولايات المتحدة قد تبادلتا إلغاء بعض الرسوم أو تأجيل تطبيق رسوم جديدة على بعض السلع خلال الأسبوع الماضي في محاولة لتهدئة التوترات التجارية قبل المحادثات المنتظرة.

يذكر أن لي سيزور روسيا لمدة ثلاثة أيام حيث من المتوقع أن تتركز محادثاته على التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.