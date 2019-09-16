"اتحاد الشركات الأوروبية" يحذر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

حذرت إحدى روابط الشركات الأوروبية اليوم الاثنين من "الضرر الجسيم" الذي سيسببه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون أتفاق، وذلك قبل ساعات من المحادثات المقررة بين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر.

وقال ماركو بيرير رئيس اتحاد الشركات الأوروبية إن "الخروج بدون اتفاق هو وصفة لكارثة ويجب استبعاد هذا الخيار نهائيا" مضيفا أنه سيكون "مضرا جدا بكل الأطراف".

وأضاف بيرير في بيان صحفي إن خروج بريطانيا بدون اتفاق "سيؤدي إلى خسارة هائلة للمواطنين والشركات في بريطانيا وفي القارة (الأوروبية) أيضا"، مضيفا أن العواقب السلبية لمثل هذه الخطوة ستؤثر على العلاقات المستقبلية أيضا.

كان جونسون الذي تولى رئاسة حكومة بريطانيا في يوليو الماضي قد تعهد بتنفيذ قرار الخروج من الاتحاد بحلول 31 أكتوبر المقبل سواء تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو لم يتم التوصل.

يذكر أنه بدون التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، سيتم وقف تطبيق قواعد الاتحاد على بريطانيا بين يوم وليلة وهو ما سيؤدي إلى اضطراب شديد ويكبد الجانبين تكلفة اقتصادية ضخمة.

وقال بيرير إنه من الأفضل تأجيل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحين التوصل إلى اتفاق. وكان من المقرر تنفيذ قرار الخروج في مارس الماضي لكن تم تأجيل التنفيذ بسبب تعثر الوصول إلى اتفاق بين الجانبين.

يذكر أن "اتحاد الشركات الأوروبية" هو مظلة تضم اتحادات الصناعات في دول الاتحاد الأوروبي.