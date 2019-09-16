احتفظ فيلم الرعب "إت: الفصل الثاني" (إت: تشابتر تو) بصدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني محققا 40.7 مليون دولار.
والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.
واحتل فيلم الجريمة والدراما الجديد "المحتالات" (هستلرز) المركز الثاني بإيرادات بلغت 33.2 مليون دولار.
والفيلم بطولة كونستانس وو وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا.
وتراجع فيلم الإثارة والحركة "سقوط ملاك" (أنجيل هاز فولن) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.4 مليون دولار.
والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو.
وتراجع الفيلم الكوميدي "أولاد طيبون" (جود بويز) من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 4.3 مليون دولار.
والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.
كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (لايون كينج 2019) من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 3.6 مليون دولار.
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- "إت: تشابتر 2" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية بـ 40.7 مليون دولار
ثقافة وفنون
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