«احتفالات الهمة».. 700 ألف ومضة تضيء سماء المملكة في يومها الـ89

أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على موسم اليوم الوطني الـ89 للمملكة، تفاصيل فعاليات الموسم التي ستقام في جميع مناطق المملكة، في الفترة من 19 إلى 23 أيلول (سبتمبر) الجاري، حيث سيكون الزوار على موعد مع عديد من الفعاليات المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصا لهذه المناسبة الغالية، إضافة إلى ملتقيات الهمة للشباب وتجارب السعودية.

وأكد لـ"الاقتصادية" عمر باناجه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، وجود لجنة عليا يرأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تهتم بتدقيق الفعاليات التي تقام في المواسم حتى لا يتم التكرار، وتكون متنوعة وجاذبة للمواطنين.

وتحدث باناجه في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، حول هوية اليوم الوطني الـ89 تحت شعار "همة حتى القمة"، مبينا أنها جاءت استلهاما من مقولة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (همة السعوديين مثل جبل طويق)، منوها بما فيها من مدلولات تعكس مدى همة الشعب السعودي في المجالات كافة.

وأوضح باناجه أن موسم اليوم الوطني - أحد مواسم السعودية – يسعى إلى أن يكون على قدر أهمية هذه المناسبة الغالية، التي تفخر الهيئة العامة للترفيه بأن تتولى مهمة الإشراف عليه، وقال، "لدينا عديد من الفعاليات التي ستشمل جميع مناطق المملكة، لنحتفي جميعا بذكرى هذا اليوم الغالي علينا نحن السعوديين، فهذه الذكرى بهجة وسعادة للجميع".

وأضاف، "لدينا هذا العام احتفالات الألعاب النارية التي حرصنا أن تكون على مدى أيام الموسم، حيث سيتم إطلاق أكثر من 700 ألف ومضة نارية على ارتفاع يصل إلى 300 متر، وسط أنغام الأغاني الوطنية، كما ستقام في جميع مناطق المملكة طوال مدة الموسم "احتفالات الهمة" التي اشتق اسمها من شعار الموسم "همة حتى القمة"، وذلك في جميع مناطق المملكة، حيث سيستمتع الزوار بمجموعة متنوعة وفريدة من الأنشطة التي تعكس وحدة الوطن وتلاحم الشعب والقيادة.

وأشار إلى أن للعروض العالمية المميزة التي صممت من أجل اليوم الوطني حضورا خاصا خلال الموسم، في صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض من 21 إلى 23 أيلول (سبتمبر) ولمدة ساعة كاملة، كما ستقام فعالية "طريق الهمة"، وقال، سيكون الجمهور على موعد مع عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل، وذلك من خلال قصة فريدة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض عديدا من اللحظات الفنية التي تجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا وتطلعاتنا إلى مستقبلنا الزاهر والواعد".

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه إلى أنه ستقام في محافظة جدة، وعلى كورنيش الحمراء فعالية "مملكة النجوم"، وستطلق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد بألوان رائعة لتشكل لوحة مميزة تبهر الحضور في الكورنيش، مع المؤثرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر, وفي معرض الظهران "إكسبو" في المنطقة الشرقية وعلى مدى خمسة أيام تبدأ من 19 أيلول (سبتمبر) الجاري، تقدم الشركة الأشهر في عروض السيرك العالمية "سيرك دو سوليه" عرضا صمم خصيصا لمناسبة اليوم الوطني السعودي، إذ سيقدم 40 عارضا ولمدة ساعة كاملة 12 لوحة تقدم ما يقارب 14 أداء ما بين أكروباتي ورياضي وموسيقي وراقص واستعراضي وبهلواني إضافة إلى حفلات فنية.

وأوضح باناجه خلال المؤتمر أنه تم تصميم خمسة ملتقيات في خمس مدن بواقع ملتقى واحد في كل مدينة، يعرض من خلالها عدد من المتحدثين أبرز الأحداث الملهمة والقائمة على الإنجاز بهدف تبادل المعرفة، حيث سيقام ملتقى الهمة في المدينة المنورة وتبوك يوم 19 من أيلول (سبتمبر) الجاري، في حين يقام في أبها وبريدة يوم 21، وفي حائل يوم 23 أيلول (سبتمبر), كما تم بناء تجربة فريدة لمحبي الاستكشافات والهوايات، من خلال تصميم عدد من التجارب خلال الموسم تناسب مختلف الأذواق، يمكن للجميع اختيار البرامج التي يرغبون فيها من خلال منصة "عيشها".