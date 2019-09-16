«مستقبل الأزياء» .. فعالية لـ «الثقافة» في «موسم الرياض»

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم فعالية "مستقبل الأزياء" الرامية إلى دعم قطاع الأزياء في المملكة.
ومن المقرر أن تنعقد الفعالية في مدينة الرياض من الرابع إلى السادس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
ويتضمن جدول أعمال الفعالية عديدا من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي ستتطرق إلى التحديات والتوجهات والتطورات الحالية في قطاع الأزياء العالمي.
ويشهد قطاع الأزياء في المملكة إقبالا واسعا وحضورا قويا، ما يتيح عديدا من الفرص لتنميته ورعايته، إلا أن القطاع يحتاج إلى بنية أساسية ومنصــــة ثقافيــــة وتنظيميـــــــة داعمة للقطاع.
وستتناول فعاليات "مستقبل الأزياء" هذا الجانب، حيث سيكون هناك منابر مخصصة لمناقشة العناصر المطلوبة لبناء منصة متكاملة لقطاع الأزياء في المملكة وتجاوز التحديات التي تواجهها المواهب السعودية في هذا الميدان.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية في سياق ما تشهده المملكة من تطورات تنموية وثقافية.
وأعلنت وزارة الثقافة في وقت سابق من العام رؤيتها وتوجهاتها التي تضمنت تحديد 16 مجالا ثقافيا لتركز عليها من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات، من ضمنها قطاع الأزياء.
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