ترمب: ننتظر تقييم السعودية لمنفذ الهجمات على المنشآت النفطية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتي نفط في السعودية وإنها "مستعدة" لكن تنتظر التحقق وتقييم السعودية قبل أن تقرر كيف ستتعامل مع الأمر، وذلك بحسب "رويترز".

وقال ترمب على تويتر "تعرضت إمدادات النفط السعودية للهجوم. لدينا اعتقاد أننا نعرف الفاعل وننتظر الاستماع للمملكة".