خام برنت يقفز أكثر من 19% إلى 71.95 دولارا للبرميل

قفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19 في المائة لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل.
الطاقة- النفط
- الغسالات الأتوماتيكية.. قنابل موقوتة في المنازل
- "أرامكو" تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الثاني من عام 2019م
- الانتقام الصيني من واردات الخام الأمريكي يرفع تكلفة البرميل 3 دولارات.. يهدد بتصفير الصادرات
- وزير الطاقة مازحا: لو كانت توقعات وكالة الطاقة تصيبني بالقلق لاضطررت لاستخدام "بروزاك"
- طبق دجاج يحرج "إيكيا".. والشركة تعتذر
- «أرامكو» لـ"الاقتصادية": الانتهاء من الاعتمادات الدولية يستغرق 6 – 9 أشهر
- الضغوط المالية تربك النفط الصخري وإفلاس الشركات يتزايد مع تراجعات الأسعار
- الحرب التجارية «المريرة».. النفط يدخل على الخط لأول مرة
- «أرامكو» تستبق الطرح العام بتعيين محافظ «صندوق الاستثمارات» رئيسا لمجلس إدارتها
- "أرامكو ": السيطرة على حريق في حقل شيبه للغاز.. والفالح: إمدادات النفط والصادرات لم تتأثر
أضف تعليق