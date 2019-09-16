خام برنت يقفز أكثر من 19% إلى 71.95 دولارا للبرميل

قفزت العقود الآجلة لخام برنت ما يزيد على 19 في المائة لتصل إلى 71.95 دولار للبرميل بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 15 في المئة إلى 63.34 دولار للبرميل.