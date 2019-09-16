أخبار السوق

«مبكو»: تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية بـ 121.8 مليون ريال



قالت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، إنه تم تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية - متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع بنك الكويت الوطني بقيمة 121.8 مليون ريال بعد تخفيضها بمبلغ 91.41 مليون ريال عن الاتفاقية السابقة. وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع "تداول"، أن مدة التمويل تسهيلات دوارة تجدد كل عام في 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، مبينة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة التسهيلات لمصلحة البنك. وأشارت إلى أن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى، لافتة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

«البحر الأحمر» توقع عقدا مع «لارسن آند توبرو» لبناء مجمعين سكنيين ومكاتب إدارية



وقعت شركة البحر الأحمر العالمية أمس عقدا مع شركة لارسن آند توبرو لبناء مجمعين سكنيين متكاملين، إضافة إلى مجمع يتضمن مكاتب إدارية ومرافقها لمنسوبي "لارسن آند توبرو"، وذلك لدعم عملياتها التشغيلية لمشروع منجمي منصورة ومسرة للذهب. وقالت الشركة في بيانها أمس على موقع "تداول"، إن الاتفاقية تتضمن كذلك تنفيذ الأعمال المدنية، وتوريد وتركيب وتشغيل المباني مسبقة الصنع في مقر شركة "لارسن آند توبرو" بالمشروع. وأضافت أن قيمة العقد تزيد على 5 في المائة من إجمالي إيراداتها وفقا للقوائم المالية المدققة لعام 2018، مبينة أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ سبعة أشهر، تبدأ بدءا من 15 أيلول (سبتمبر) 2019، متوقعة أن يتم الانتهاء منه وتسليمه بالكامل في نيسان (أبريل) 2020. وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع بدءا من الربع الثالث من 2019 ويستمر حتى الربع الثاني من 2020، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد.

تعيين «العمودي» رئيسا تنفيذيا لـ «جبل عمر»



قرر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير في 12 أيلول (سبتمبر) الجاري تعيين خالد محمد العمودي رئيسا تنفيذيا للشركة. وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع "تداول"، أن قرار التعيين جاء بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، مبينة أن العمودي سيباشر عمله في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. وقالت إن خالد محمد العمودي تقلد عدة مناصب تنفيذية في عدد من المصارف والشركات السعودية، كان آخرها منصب المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، والمشرف العام على برنامج سكني.