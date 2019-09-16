مصر تتوقع نموا اقتصاديا بنحو 8 % بحلول 2022

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أمس إن بلاده تتوقع أن تحقق معدل نمو سنويا يبلغ 8 في المائة بحلول عام 2022.

وبحسب "رويترز"، ذكر مدبولي خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية "نستهدف رفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8 في المائة بحلول 2022". وفي تموز (يوليو)، ذكر مدبولي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6 في المائة في السنة المالية 2018 - 2019.

وباستثناء صناعة النفط، يجد الاقتصاد المصري صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي منذ ثمانية أعوام، وأضاف مدبولي أن الحكومة تريد "تعديل وجه الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو".

وأشار إلى أن ذلك يشمل "مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة فيما يتعلق ببرنامج إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة".

ورفع صندوق النقد العربي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 5.5 في المائة من توقع سابق في مطلع العام الجاري بلغ نحو 5.3 في المائة.

وتستهدف مصر نموا بنسبة 6.1 في المائة في العام المالي الجاري 2019 - 2020، في وقت تنفذ فيه الحكومة برنامجا إصلاحيا منذ 2016 في إطار اتفاق مع صندوق النقد حصلت القاهرة بموجبه على 12 مليار دولار.

وتوقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" في تموز (يوليو) الماضي نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5 في المائة وهو ما يتسق مع التوقعات الحديثة لصندوق النقد العربي.

في سياق متصل، توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل التضخم نحو 13.5 في المائة خلال 2019.

وانخفض معدل التضخم السنوي لشهر آب (أغسطس) لأدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2013، ليسجل 7.9 في المائة.