تمديد فترتي «المزاد» والتداول على سعر الإغلاق الخميس المقبل

أوضحت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلا من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضا إلى 20 دقيقة (بدلا من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساء وتنتهي الساعة 3:20 مساء، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساء وتنتهي الساعة 3:40 مساء وذلك ليوم الخميس فقط.

وقالت "تداول" في بيانها أمس، إن تمديد الفترتين يأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل والمرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إس آند بي داو جونز للأسواق الناشئة في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، وذلك بحسب أسعار إغلاق الخميس المقبل.

وأضافت أن المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" ستمثل 25 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر، وستمثل المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إس آند بي داو جونز 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر.