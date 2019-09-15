نهاية ودية للمعركة بين متاجر "الطوب" ومتاجر "النقرات"

"فريشيبو" Freshippo سوبر ماركت غير تقليدي، إذ يسمع المتسوقون خرفشة أكياس البقالة وهي تتحرك على سيور النقل فوق رؤوسهم، وتفحص وحدات التعرف على أوجههم عند المحاسبة، وتتغير الأسعار المحددة خوارزميا بشكل ديناميكي تبعا لأوقات اليوم.

متاجر السلسلة البالغ عددها 150 متجرا في الصين تعد من أبرز ما يسميه مالك "علي بابا" متاجر "التجزئة الجديدة" – فهي تدمج المتاجر التقليدية مع المتاجر الإلكترونية، وجمع البيانات، والذكاء الاصطناعي. وقد سوق للفكرة باعتبارها وسيلة لتعزيز هوامش الربح المنخفضة في محال السوبر ماركت التقليدية التي تتعرض لتهديد من التسوق الإلكتروني.

محللو التجزئة كانوا متحمسين. قال مايكل زكور، استراتيجي آسيوي في شركة تومبكينز إنترناشونال الاستشارية: "المعركة بين متاجر الطوب ومتاجر النقرات، التي دارت على مدى 20 عاما، انتهت الآن. الفائز هو تجارة التجزئة الجديدة".

مجموعات التكنولوجيا الصينية راهنت بشدة على الفكرة. منذ عام 2015 أنفقت "علي بابا" عشرة مليارات دولار لشراء حصص في متاجر التجزئة التقليدية، ابتداء من سلاسل السوبر الماركت وصولا إلى متاجر الأثاث. في عام 2017 المنافسة الرئيسية لـ"علي بابا"، "تينسنت"، اشترت حصة بلغت 5 في المائة في سلسلة السوبر ماركت "يونجهوي" Yonghui مقابل 636 مليون دولار.

رأى بعض المحللين أن هذه الاستثمارات في ازدهار منذ شراء "أمازون" لسلسلة السوبر ماركت "هول فودز" مقابل 137 مليار دولار في عام 2017. الخطوة التي اتخذتها المجموعة الأمريكية الإلكتروتية، المعروفة بأنها قلبت رأسا على عقب قطاعات امتدت من المكتبات إلى الحوسبة السحابية، أدت إلى هزة في قطاع السوبر ماركت أيضا.

لكن مسؤولين تنفيذيين في الصناعة يقولون إن هوامش تشغيل المتاجر لم تشهد تحسنا كبيرا حتى الآن. وتبلغ هوامش سلاسل السوبر ماركت عالميا نحو 3 في المائة، بحسب شركة أوليفر وايمان الاستشارية.

استنادا إلى أشخاص مطلعين على الأمر، لا يزال "فريشيبو" يتكبد خسائر بسبب الاستثمار المكثف في منافذ جديدة، لكن هناك أملا في أن الشكل الجديد يمكن أن يغير الوضع.

"يونجهوي" أيضا وجدت أن حصولها على أرباح فورية أمر بعيد المنال. في العام الماضي، تخلصت من وحدتها للابتكار بعد خسائر بلغت 1.3 مليار رنمينبي (182 مليون دولار) على مدى ثلاثة أعوام. وقالت سلسلة السوبر ماركت: "(حتى) إذا استمرت المبيعات في ازدياد، ستتضاعف الخسائر".

مع ذلك قالت "يونجهوي" - الأسرع نموا في الصين على مدار العقد الماضي، إذ بلغت قيمتها السوقية 13 مليار دولار في بورصة شنجن – إن هناك فوائد من ارتباطها مع "تينسنت" التي تمتلك "وي شات" WeChat، أشهر تطبيق تواصل اجتماعي في البلاد.

هو لوهوي، كبير مسؤولي التكنولوجيا لوحدة الحوسبة السحابية في "يونجهوي" قال: "تحليل بيانات تينسنت للأشخاص قوي للغاية. متاجرنا وشبكاتهم الاجتماعية يمكن دمجها. نحن نعمل مع تينسنت لإنشاء صور للمستخدمين، ومن ثم التنبؤ بتفضيلاتهم".

قال محللون إن تطبيق الذكاء الاصطناعي على بيانات محال السوبر ماركت يمكن أن يعزز الأرباح في نهاية المطاف، من خلال السماح بتتبع أي المنتجات ستجلب أعلى هوامش الربح وتحديد العروض الترويجية بشكل أدق.

قال هو إن التكنولوجيا الجديدة تعني أنه يمكن تسجيل مبيعات البضائع بدقة تامة، مقارنة بنسبة 70 في المائة من الدقة في السابق، مضيفا أن "يونجهوي" استخدمت الذكاء الاصطناعي أيضا لتقليص 70 ألف موقع محتمل لمتاجر جديدة في شنغهاي إلى 100 موقع محتمل.

جاك بنهيرين، رئيس قطاع التجزئة والمستهلك في الصين لدى "أوليفر وايمان"، أشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل أيضا من الوقت الذي يستغرقه تجار التجزئة في إعادة بناء المخزونات بنسبة 25 في المائة.

وفقا لـ "يورومونيتر"، بالكاد تمثل المبيعات عبر الإنترنت 3 في المائة من سوق المنتجات الطازجة البالغ حجمها خمسة تريليونات رنمينبي، مقابل 20 في المائة لمبيعات التجزئة بشكل عام، ما يشير إلى وجود إمكانات قوية للنمو.

من خلال تحويل المتاجر التقليدية إلى مواقع إرسال، يمكن لتجار التجزئة زيادة الهوامش من خلال توفير مساحة أكبر وتقليل الإنفاق على رفوف العرض. لاري تشو، الشريك في شركة باين Bain الاستشارية، يقول: بالنسبة لـ"فريشيبو"، "يأتي المال الحقيقي من جانب التوصيل".

تشمل متاجر "فريشيبو" مستودعات توصيل التجارة الإلكترونية، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليص حجم المنتجات التي تقدمها وكذلك لإعادة بناء المخزونات "في الوقت المناسب". لكن تطبيق المحال التجارية لأفكار مبتكرة لاجتذاب المستهلكين، مثل تجهيز مطاعم لطهي سرطان البحر داخل المتجر، يتطلب استثمارات كبيرة.

قال تشو: "الأمر يتعلق بجلب المتسوقين للمحل مرة أخرى. من منظور زيادة الايرادات يبدو هذا الأمر منطقيا، لكن فيما يتعلق بكيفية تحسين الهوامش، لدي شك في ذلك، خاصة على المدى القصير".

شركات التجزئة الأجنبية، التي تعاني لزيادة إيراداتها في الصين، تحالفت مع شركاء من قطاع التكنولوجيا أيضا، لكنها وجدت أن هذا يتطلب غالبا التخلي عن السيطرة لـ"علي بابا" و "تينسينت".

إما أن يتحمل تجار التجزئة، الأجانب والمحليين، التكاليف الكبيرة لبناء قدرات التوصيل وجمع البيانات بأنفسهم، وإما أن يتحالفوا مع إحدى الشركتين. قال تشو: "من أجل فعل ذلك يجب أن تكون على استعداد لتقديم حصة من شركتك لشريكك من هوامشك الحالية".

حولت "وول مارت" عديدا من متاجرها الصينية إلى مراكز توصيل، وأنفقت أكثر من 320 مليون دولار لشراء حصة تبلغ 10 في المائة في "دادا ـ جيه دي داوجيا" Dada-JD Daojia التي تتولى أعمال التوصيل للشركة الأمريكية في الصين. لكن المشروع يملك أغلبيته متجر التجزئة على الإنترنت "جيه. دي دوت كوم" JD.com ، وتمتلك "تينسنت" 20 في المائة.

شركة أوشان الفرنسية، ثاني أكبر سلسلة أجنبية في الصين، باعت حصة تبلغ 36 في المائة في مشروع مشترك مع "صن آرت" Sun Art التايوانية التي تدير أكثر من 400 سوبر ماركت، إلى "علي بابا" في عام 2017 مقابل 2.9 مليار دولار. الرئيس التنفيذي لـ "صن آرت"، لودوفيك هولينييه، استقال هذا العام في خطوة تهدف إلى تمكين "علي بابا" من وضع الإدارة العليا التي تريدها وذلك حسب ما قال عاملون في الشركة.

قال أحد كبار التنفيذيين في "صن آرت": "عروض التوصيل والعروض الترويجية المخصصة هي الأجزاء الجيدة من تجارة التجزئة الجديدة. العيب يكمن في تمركز قوة السوق بين يدي علي بابا وجيه. دي دوت كوم".