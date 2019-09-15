"سامسونج" تسخر من "آيفون11" وتدعو عملاء أبل إلى شراء "نوت 10"

سخرت شركة سامسونج عبر إعلان جديد لأحدث هواتفها، من "آيفون"، داعية عملاء أبل إلى التبديل إلى هواتفها الرائدة جالكسي نوت 10 والإعجاب بميزة (Bokeh) ضمن الفيديو.

وحاول المسؤولون التنفيذيون في شركة أبل جعل الهواتف الجديدة تبدو وكأنها النسخة الـ11 من "آيفون" الأصلي الذي أعلنه ستيف جوبز، مع التركيز بشكل كبير على التصوير والكاميرا في الهواتف.

وأبرزت "سامسونج" في إعلانها عجز كاميرا هاتف "آيفون 11" عن تلبية رغبات المستخدمين إلى حد كبير، قائلة، إن هاتف جالكسي نوت 10 هو الأفضل في هذا المجال، وفقا لـ"العربية".

ويأتي الإعلان الجديد من العملاقة الكورية الجنوبية في أعقاب إعلان شركة أبل عن أحدث هواتفها "iPhone 11"، و"iPhone 11 Pro"، و"iPhone 11 Pro Max" هذا الأسبوع.

وحمل إعلان سامسونج – مدته 15 ثانية – عنوان "ركز على ما يهم مع Live Focus Video ضمنGalaxy Note 10"، الذي يحث المستخدمين على التركيز على ما يهم من خلال تسليط الضوء على ميزة ضمن الكاميرا لا تمتلكها هواتف "آيفون" الجديدة.

وظهر في الإعلان رجل وامرأة يقفان جنبا إلى جنب، يحملان "آيفون" و"جالكسي نوت 10" على التوالي، ويلتقطان فيديو، مبينا أنه على عكس "آيفون"، فإن "جالكسي نوت 10" قادر على طمس خلفية الفيديو في الوقت الحقيقي للحصول على تأثير "Bokeh".

وعلى الرغم من أن أجهزة "آيفون" الحديثة لديها وضع Portrait Mode لتمويه خلفية الأشخاص والحيوانات الأليفة والكائنات في الصور، فإن "أبل" لا تقدم ميزة تأثير Bokeh ضمن الفيديو عبر تطبيق الكاميرا الأساس، ويمكن لمستخدمي هواتف "آيفون" الحصول على طمس خلفية الفيديو إلى حد ما باستخدام تطبيقات كاميرا الجهات الخارجية، مثل FiLMiC Pro.

وكانت "سامسونج" قد أصدرت هاتف جالكسي نوت 10 في 23 آب (أغسطس)، بسعر يبدأ من 950 دولارا، بينما يبدأ نموذج iPhone 11Pro من سعر 999 دولارا، مع فتح باب الطلبات المسبقة قبل توفره في المتاجر الجمعة المقبلة 20 أيلول (سبتمبر).