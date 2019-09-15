القرصنة الإلكترونية تهدد الصناعات الغذائية وتكبد العالم خسائر مالية ضخمة

كشف تقرير حديث لجامعة مينيسوتا الأمريكية أن القرصنة الإلكترونية أصبحت تشكل خطرا متزايدا على الصناعات الغذائية، وتكبد العالم خسائر مالية ضخمة، وفقا لـ"الألمانية".

وأفاد التقرير الذي أصدره معهد حماية الغذاء التابع للجامعة أن قراصنة الإنترنت أصبحوا يشكلون خطورة على صناعة الغذاء بشكل عام عن طريق إحداث عمليات تلوث للأغذية وإتلاف المعدات التي تستخدم في عمليات التصنيع والتسبب في أضرار بيئية.

وتضمن التقرير الذي أورده الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج"، المتخصص في مجال التكنولوجيا، مجموعة من الإرشادات والنصائح التي يتعين الالتزام بها في مواجهة أخطار القرصنة الإلكترونية.

وأكد الفريق الذي أعد التقرير أن القرصنة الإلكترونية نادرا ما كانت تلتفت من قبل إلى الصناعات الغذائية مثل الشركات التي تقوم بتصنيع ومعالجة المواد الغذائية المختلفة، لكن الخبراء يعتقدون أن هذه الصناعة تحوي كثيرا من نقاط الضعف التي تجعلها هدفا سهلا للقرصنة الإلكترونية، وبالتالي لا بد من الاستعداد جيدا لمواجهة هذه الهجمات.

ونقل "فيز دوت أورج" عن ستيفن ستيرينج رئيس الفريق الذي أعد التقرير، قوله، "لم تكن الصناعات الغذائية من قبل هدفا لهجمات القرصنة الإلكترونية التي تتعرض لها شركات الطاقة والمؤسسات المالية وغيرها، غير أنه مع اتجاه تلك الجهات لتعزيز دفاعاتها، فإن قراصنة الإنترنت سيبدأون البحث عن أهداف أسهل".

وتشهد التقنية والتكنولوجيا تطورات كثيرة واستحداث أمور جديدة، ما ينذر بتطور أدوات وسبل الجريمة الإلكترونية بشكل أكثر تعقيدا أو أشد ضررا من قبل، الأمر الذي يلزم الدول لتطوير آليات مكافحة هذه الجرائم واستحداث خطوط دفاع وسن قوانين وتوعية الناس بمستحدثات هذه الجرائم وتشجيعهم للإبلاغ عنها.