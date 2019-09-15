في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين ..الرئيس محمود عباس يدين الهجوم على أرامكو

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس محمود عباس رئيس فلسطين، عبر فيه عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص.

وأكد فخامته، وقوف فلسطين حكومةً وشعباً مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، فخامة رئيس دولة فلسطين على ما أبداه من مشاعر استنكار لهذا العمل الإرهابي، مشيراً للانعكاسات الخطيرة لهذا العمل الإرهابي، ومؤكداً قدرة المملكة على التصدي لمثل هذه الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.