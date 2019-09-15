"تداول" : تمديد مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق يوم 19 سبتمبر

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضا لـ 20 دقيقة (بدلا من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساء وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2019م.

وقالت "تداول" في بيان لها يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) والمرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (S&P Dow Jones) للأسواق الناشئة يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر 2019م، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019م.

وأضافت أن المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" ستمثل 25 % من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر، وستمثل المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز" 50 % من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر.