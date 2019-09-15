القصيم تتصدر مناطق المملكة في قرارات التوطين بنسبة تتجاوز الـ 97 %

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإيجاد وتعزيز الفرص الوظيفية لأبناء هذا الوطن في القطاع الخاص أحد استراتيجيات المملكة وأولوياتها في بناء الاقتصاد الوطني.

وقال الأمير الدكتور فيصل بن مشعل في تصريح بمناسبة إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحقيق منطقة القصيم المركز الأول بنسبة 97.69% لامتثالها بقرارات التوطين على مستوى مناطق المملكة خلال أغسطس 2019 : إن الجهود التي بذلتها إمارة المنطقة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر برنامج التوطين ومنذ 3 سنوات ساهم بالعديد من النجاحات التي انعكست على خدمة شباب وفتيات المنطقة وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لهم. معربا عن فخره واعتزازه بما تحقق للمنطقة من نجاحات لبرنامج التوطين التي انعكست من خلال مباركة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية وتعميم تجربة القصيم على جميع المناطق.

وثمن أمير القصيم للجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين ولوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجميع الجهات الحكومية ولرجال الأعمال بالمنطقة جهودهم المتتالية لتحقيق هذا النجاح. مشيرا إلى أن المنطقة تجاوزت العديد من التحديات في مسارات برنامج التوطين بروح التكاتف والعمل المستمر بين الجهات كافة. سائلا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع دائما لكل خير.

من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن الوزان وكيل إمارة منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين أن حصول المنطقة على المركز الأول لامتثالها بقرارات التوطين على مستوى المملكة يعكس ما يقدمه أمير القصيم ونائبه من جهود تكللت بالنجاح. مشيرا أن إطلاق المنطقة لهذا البرنامج ومنذ 3 سنوات بالشراكة بين الإمارة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز المبادرات لتوفير الفرص الوظيفية لشباب وفتيات هذه المنطقة وساهم بتحقيق العديد من النجاحات.

وأوضح الدكتور فهد المطلق مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن ما قدمته المنطقة وعبر مبادرات أمير القصيم عبر توطين 7 مولات إضافة إلى ما صدر من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين نشاط تأجير السيارات و 12 نشاطا آخر ساهم بتحقيق المنطقة لعدد من المنجزات التي اشتملت على تحقيقها أقل نسبة بطالة للإناث وانخفاض نسبة البطالة من 7.9% إلى 5.1% في تقرير الربع الثاني للهيئة العامة للإحصاء إضافة إلى تصدرها مناطق المملكة لامتثالها بقرارات التوطين. مقدما شكره وتقديره لأمير القصيم ونائبه على دعمهما الدائم ومتابعتهما لتقديم كل انجاز خدمة لأبناء المنطقة.

من جهته قدم أمين عام برنامج التوطين بالمنطقة احمد المشيقح شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم ونائبه على دعمهم الدائم لخدمة أبناء المنطقة. مشيرا على أن حرص أمير القصيم على إطلاق مبادرات التوطين وإقامة الملتقيات وتخصيص جائزة للتوطين في جائزة القصيم للتميز والإبداع وإنشاء مركز متخصص لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات وارشادهم مهني للعمل عبر وظائف القطاع الخاص تابع لإمارة المنطقة ساهم بتمكين العديد من أبناءها للمواقع التجارية واستفادتهم منها في بيئة عمل مناسبة ومستقرة ومنتجة.