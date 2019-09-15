سول تعتزم إسقاط طوكيو من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الأسبوع الجاري

أعلنت وزارة التجارة في سول اليوم الأحج ان كوريا الجنوبية تمضي قدما في إسقاط اليابان من قائمتها للشركاء التجاريين الموثوق بهم في أقرب وقت هذا الأسبوع، لكنها لا تزال منفتحة لإجراء مفاوضات اللحظة الأخيرة مع طوكيو.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزارة التجارة في سول أكملت جميع الإجراءات الخاصة بإزالة اليابان من قائمة الدول التي منحت إجراءات تصدير تفضيلية وذلك بسبب "تطبيق نظام مراقبة على الصادرات ينتهك المعايير الدولية"، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إزالة اليابان لكوريا الجنوبية في 28 أغسطس الماضي من قائمتها البيضا للشركاء التجاريين الذين يحظون بمعاملة تفضيلية .

وتخطط كوريا الجنوبية لتصنيف شركائها التجاريين إلى ثلاث مجموعات، بدلا من مجموعتين في الوقت الحالي، مما يضع طوكيو في المجموعة البينية.