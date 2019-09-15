مهرجان فيلم المرأة في «سلا» يناقش المساواة بين الجنسين في السينما

ينطلق غدا حتى 21 أيلول (سبتمبر) الجاري مهرجان "سلا الدولي لأفلام المرأة" في المغرب، الذي يسلط الضوء في دورته الجديدة على المساواة بين الجنسين في قطاع السينما، وفقا لـ"رويترز".

في هذا الإطار ينظم المهرجان - بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" في المغرب، بدعم من الاتحاد الأوروبي - ندوة بعنوان "من أجل المساواة بين الجنسين في الصناعة السمعية البصرية السينمائية".

وقالت إدارة المهرجان "إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تعزيز صورة المرأة في الصناعة السينمائية والسمعية والبصرية"، حيث يشمل برنامج الدورة الـ13 للمهرجان مسابقتين إحداهما للأفلام الروائية الطويلة تضم 12 فيلما، والأخرى للأفلام الوثائقية وتضم خمسة أفلام، إضافة إلى برامج موازية وورش عمل وحلقات نقاش.

تتنافس على جوائز المهرجان أفلام من المغرب، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النمسا، كندا، مقدونيا، الولايات المتحدة، الأردن ألمانيا، التشيك وبوركينا فاسو. بجانب العروض السينمائية يشمل برنامج المهرجان - الذي تنظمه جمعية أبي رقراق - ورش عمل وندوات وأنشطة سينمائية متعددة. وتحل السينما التونسية ضيف شرف المهرجان، الذي يعرض خمسة أفلام روائية ووثائقية لمخرجات تونسيات، هن هند بوجمعة، سونيا شمخي، سارة عبيدي، أسمهان لحمر، وأريج سهيري.

وقال نور الدين شماعو رئيس المهرجان ورئيس جمعية أبي رقراق لـ"رويترز"، "في كل سنة هنالك الجديد في المهرجان الذي يشق طريقه بثبات لفك العزلة الثقافية عن مدينة سلا العريقة، ويفرضها كوجهة مغربية فنية وثقافية أخرى".

يتضمن البرنامج جلسة حوار تجمع السينمائي المغربي أحمد بولان والممثلة الإسبانية إستير ريجينا، فيما تكرم الدروة الجديدة من المهرجان أربعا من صانعات ونجمات السينما، هن درة بوشوشة المنتجة التونسية، أومو سي مصممة الأزياء السنغالية، منى فتو الممثلة المغربية، والممثلة ماجدولين إدريسي.