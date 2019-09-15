«الثقافة» تناقش مستقبل التراث الصناعي في مواجهة بيئة سريعة التغير

تحت عنوان "الحفاظ على الصناعات الكبيرة في بيئة متغيرة"، شاركت وزارة الثقافة في المؤتمر المقام في مدينة كاتوفيتشي البولندية، الذي ناقش مستقبل التراث الصناعي في مواجهة بيئة سريعة التغير، ودور العلاقات الاجتماعية والتصاميم المعمارية والبنية التحتية، وتغير المناخ وتأثيره في الحفاظ على المباني والآلات القديمة.

وقدم الوفد الممثل للوزارة - خلال انعقاد المؤتمر في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري - عرضا تقديميا، تناول اهتمام الوزارة بتطوير التراث الصناعي، وتجربتها في استخدام وسائل مبتكرة لحصر المواقع، وتحفيزها للمشاركة المجتمعية عبر مسابقة أطلقتها في يوليو الماضي.

تهدف الوزارة إلى توثيق التراث الصناعي واكتشاف أهم المعالم المعبرة عن هذا التراث في جميع مدن ومحافظات المملكة، بمشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح الاجتماعية، ذلك ضمن برنامج التراث الصناعي الذي أعلنه الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، ويعنى بالتراث الصناعي تحت مظلة الوزارة وتأسيس الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الصناعي.

يذكر أن مؤتمر Big Stuff يعقد بشكل دوري كل ثلاثة أعوام ويركز على التحديات الخاصة المتمثلة في الحفاظ على التراث الصناعي ومناقشتها مع المتخصصين في التراث والأكاديميين، إضافة إلى تقديم تجارب مختلفة من الدول والجهات المهتمة بالتراث الصناعي لنقل المعرفة.

يتضمن المؤتمر ورش عمل لبحث التحديات، المتمثلة في تحويل موقع صناعي إلى وجهة تراثية، وتنظمه هذا العام مؤسسة حماية التراث الصناعي سيليزيا في متحف سيليزيا في كاتوفيتشي في بولندا، وترعاه وزارة الثقافة والتراث البولندية، بإشراف اللجنة الدولية للمحافظة على التراث الصناعي TICCIH.