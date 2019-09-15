ألمانيا تحتفل بالذكرى الـ 250 لميلاد ألكسندر فون المستكشف الشهير

احتفلت ألمانيا أمس، بالذكرى السنوية الـ250 لميلاد ألكسندر فون هومبولت "1769 - 1859" المستشكف وعالم النباتات الألماني الشهير، وفقا لـ"رويترز".

بحضور نحو 400 ضيف، أقيم الاحتفال أمس، في متحف منتدى هومبولت غير المكتمل حتى الآن، وهو قصر يعاد ترميمه في وسط برلين بتكلفة تبلغ نحو 600 مليون يورو.

عن مدى تأثير العالم الشهير، قالت مونيكا جروترز وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية "ألكسندر فون هومبولت نموذج ورائد في التقارب نحو الغريب، لذلك فإنه لا يزال حاضرا حتى اليوم". من المنتظر افتتاح متحف منتدى هومبولت في أيلول (سبتمبر) عام 2020، وسيشارك في المعارض داخل المتحف "متحف الأعراق البشرية"، و"متحف الفن الآسيوي" التابع لـ"مؤسسة الإرث الثقافي البروسي"، وولاية برلين وجامعة هومبولت.