تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودي حتى 7 أكتوبر المقبل

أعلن محمد فهد الحارثي عضو مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي، تمديد فترة التقديم على الجائزة بفروعها المختلفة حتى 7 من شهر أكتوبر المقبل، بدلا من نهاية سبتمبر الجاري كما كان مقررا. وأوضح الحارثي أن تمديد فترة التقديم على جائزة الإعلام السعودي يأتي بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في المشاركة، ومنحهم مزيدا من الوقت لتجهيز أعمالهم والتقدم بها عبر القنوات الرسمية.

وأضاف "الجائزة تهدف إلى التحفيز والابتكار في تقديم المحتوى الإعلامي، حيث تضم ست فئات، هي: الصحافة "السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، الثقافية، والاستقصائية.

كما تضم فئات صحافة الصورة، الرسم الكاريكاتيري، كاتب العمود الصحافي، الإنتاج المرئي "الحوار، والتقرير التلفزيوني"، الإنتاج المسموع، الحوار الجماهيري، أفضل تطبيق إعلامي، وشخصية العام الإعلامية. وبين أن كل فئة من فئات المسابقة لها لجنة تحكيم مستقلة، تقوم بعملها من دون أي تدخل، متوقعا أن يكون هناك مجال للإبداع والتطوير، ومتطلعا إلى تحقيق إنجازات ملموسة في الإعلام السعودي، بدعم من وزارة الإعلام وهيئة الصحافيين السعوديين.