تحفيز الحزماويين بالذهب والشعر

رصدت إدارة نادي الحزم 26 جائزة ضخمة، للجماهير خلال نزال الاتفاق اليوم في الجولة الثالثة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في أول مباراة على ملعبه بعد الانتهاء من أعمال التحسينات والتطوير التي طالته أخيرا.

وكان الملعب قد شهد تطورا من حيث توسعة أرضيته، وتركيب كراسي لمدرجاته، بجانب تجهيز المدرج الشمالي بمرافقه واحتياجاته لاستقبال العائلات.

وستقدم إدارة النادي بين شوطي المباراة 26 جائزة متنوعة "سيارة، خمسة أطقم ذهب، 20 جهاز جوال آيفون"، بجانب الجوائز التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة وهي "كرة المباراة، جوال، وسيارة".

من جهة ثانية، تكفل سلمان المالك عضو شرف الحزم بشراء 2500 تذكرة لتوزيعها على الجماهير مجانا.

من جانبه، أكد زهير الروضان مدير الكرة في الحزم أن الملعب لبس حلته الجديدة وقال "التطوير الذي حدث سيساعد اللاعبين ويخدم تكتيك المدرب الروماني دانيال إيسايلا"، مضيفا "فرطنا في خمس نقاط من أصل ست كانت في متناول اليد بالتعادل مع التعاون 1/1، والخسارة أمام الفيحاء 1\2،" مشيرا إلى أن الثنائي الغاني إيرنست أسانتي، والسويدي كارلوس ستراندبيرج سيكونان إضافة قوية.

وفي المقابل، طالب إبراهيم الضويان عضو شرف الحزم اللاعبين بتغيير الأداء والطريقة، وعدم تخييب ظن الجماهير التي ستحضر، وقال "على المدرب إيسايلا أن يتفادى الأخطاء التي حدثت خاصة أمام الفيحاء لوقف نزيف النقاط، في ظل اكتمال الفريق وصعوبة المنافس"، وقال بيتين شعرا يدعو فيهما أهل الرس إلى مساندة فريقه، "الحزم يهل الحزم لا تتركونه .. يوم الأحد تجمعوا وارفعوا الصوت، ومدرجات الحزم هزوا ركونه .. بأعلامكم وأصواتكم يضبط الشوط".