ملاحقة المهددين والمسيئين إلى خيمينيز قانونيا

أوضحت المصادر أن اللجنة القانوينة في نادي الاتحاد بدأت خطوات في رصد وملاحقة كل من أرسل تهديدا أو إساءة إلى اللاعب التشيلي لويس أنتونيو خيمينيز وعائلته، وتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة في الجرائم الإلكترونية. وأشارت إلى أن زوجة خيمينيز زودت اللجنة القانونية بجميع الحسابات التي جاءت عبرها رسائل التهديد والإساءة. وشددت على أن المدرب التشيلي لويس سييرا أبدى انزعاجه من التهديدات والإساءات التي طالت خيمينيز، ما حدا به إلى مطالبة أنمار الحائلي رئيس النادي بحماية اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، وإبعادهم عن هذه الأجواء التي تؤثر سلبيا في تركيزهم خصوصا أن الاتحاد تنتظره مباريات مهمة بداية من الهلال في إياب دور الثمانية في دوري أبطال آسيا.

وكان خيمينيز قد تعرض لهجوم عنيف عقب المستوى الذي ظهر به أمام ضمك 1/ 2 في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان خيمينيز قد كتب في إنستجرام: "أريد منكم شيئا واحدا، وهو إبقاء أمر عائلتي خارج كرة القدم، أريد منكم احترامهم"، مضيفا "أتفهم أنكم تلومونني لأنكم تتوقعون أن أظهر بشكل أفضل، أتيت إلى الاتحاد كي ألعب وأقدم كل ما لدي، ويجب أن نتفق أننا لعبنا بشكل سيئ جدا، وأعدكم بأنني أستحق أن أكون جزءا من الاتحاد، لأنني أحب الفريق، ولن أخيب ظنكم".

وفنيا، وصل الاتحاد إلى الرياض لمواجهة الهلال، وأدى الذين شاركوا أمام ضمك تدريبات استرجاعية، بينما خضع البقية إلى تدريبات متنوعة.