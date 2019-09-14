"بيتكوين" ترتفع بنسبة 1.1%

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 1.1% منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى عشرة آلاف و378 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، اليوم، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة الريبل المشفرة ارتفع بنسبة 3.6% إلى 26 سنت، وهي حاليا أقل من 92% أقل من 3.32 دولار التي تم تسجيلها في 4 يناير .2018 وانخفضت حتى الآن بنسبة 24%.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين عشرة آلاف و217 دولار وعشرة آلاف و423 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 47% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 والذي بلغ 19 ألفا و 666 دولار.

كما ارتفعت عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 2.5% إلى 185 دولار.

وزادت عملة لايتكوين بنسبة 3.4% إلى 70 دولار.