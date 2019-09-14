الانتهاء من تصاميم المنطقة اللوجيستية في مطار الرياض

أنهت الهيئة العامة للطيران المدني، الإعداد الخاص بالمخطط العام للمنطقة اللوجيستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وقال لـ"الاقتصادية" إبراهيم الروساء، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تعد حاليا مذكرة طلب عروض الاستثمار، لوضع خيارات تطوير وبناء المنطقة، وأفضل الخيارات المالية والتمويلية للمشروع، وذلك بعد الانتهاء من إعداد المخطط العام، والخطط التطويرية والتصاميم المبدئية للمنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة وفق أفضل خيارات التصميم والتطوير.

وأشار إلى أن الهيئة انتهت من وضع القواعد التنفيذية للمنطقة وإعداد وإرسال اتفاقيات التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لاستكمال إجراءات توقيعها وإصدارها رسميا.

والمنطقة اللوجيستية ستتمتع بقواعد ولوائح خاصة، تهدف إلى جذب مزيد من كبريات الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، ما يعد إحدى الركائز الثلاث في "رؤية المملكة 2030".

وإنشاء المنطقة يعد تأكيدا على التحول المتسارع في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار والفرص المتاحة في كل القطاعات.

وتعد المنطقة اللوجيستية جزءا من خطة شاملة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة في مواقع تنافسية للقطاعات الواعدة، بما في ذلك الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمليات اللوجيستية، والسياحة، والخدمات الصناعية والمالية، كما ستستفيد هذه المناطق من المزايا الفريدة، التي يتمتع بها موقع المملكة، من حيث سهولة الوصول في أقل من سبع ساعات لعدد كبير من المستهلكين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن بنيتها التحتية للنقل والمواصلات والخدمات اللوجيستية".

وأوضح نبيل العامودي وزير النقل لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أن العمل جار حاليا مع هيئة الطيران المدني على إعداد التشريعات واللوائح الجديدة للمنطقة اللوجيستية، التي سيتم إنشاؤها في مطار الرياض، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه اللوائح حال الانتهاء منها.

وذكر العامودي، أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحفيز عمليات الاستيراد والتصدير في المطارات، وتفعيل الشحن الجوي في السعودية، بحيث تكون قرية لوجيستية متكاملة وذات أنظمة مختلفة تسهل دخول وخروج البضائع في المطار، واصفا إياه بالمهم والنوعي من حيث البنية التحتية والتشريعات.

وأفاد بأنه سيكون هناك مناطق لوجيستية في المطارات الأساسية والدولية الأخرى في المملكة على غرار المنطقة اللوجيستية، التي سيتم تنفيذها في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، لافتا إلى أنه سيتم تطوير اللوائح والتشريعات الخاصة بهذه المناطق في المطارات الباقية حال الانتهاء من لوائح وتشريعات المنطقة اللوجيستية في الرياض.