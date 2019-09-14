ألمانيا تعتزم إنفاق 40 مليار يورو لتحسين المناخ

ذكر تقرير لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية أن حزمة الإجراءات التي سيتخذها تحالف المسيحيين والاشتراكيين الحاكم في ألمانيا لحماية المناخ ستتكلف ما يصل إلى 40 مليار يورو حتى عام 2023.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى دوائر من الحكومة الألمانية.

وقالت مصادر بالائتلاف الحاكم أنه لم يتم إعداد جدول مالي للإنفاق على هذه الحزمة حتى الآن، كما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي عليها.

وأضاف التقرير أن الحزمة تتضمن تشجيع شراء السيارات الإلكترونية، كما تتضمن زيادة المساعدات لأصحاب العقارات في حال استبدالهم نظام التدفئة القديم في عقاراتهم بالنظام الحديث.