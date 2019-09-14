الملك: قادرون على التصدي للاعتداء الإرهابي الجبان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا البارحة، من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، أعرب خلاله عن إدانة بلاده للعمل الإرهابي، الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأكد ملك الأردن لخادم الحرمين الشريفين، تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في السعودية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وقد قدر خادم الحرمين الشريفين لملك الأردن موقفه وإدانته هذا العمل الإرهابي، مشددا على قدرة المملكة على التصدي لمثل هذا الاعتداء الإرهابي الجبان والتعامل مع آثاره.