الهند تكشف عن تدابير تحفيزية لتشجيع الصادرات

كشفت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان عن تدابير تحفيزية تشمل سبعة مليارات دولار لمساعدة المصدرين وتسهيل قواعد الاقتراض للاجانب المقيمين في البلاد بشأن بعض مشاريع الإسكان في إطار جهود تعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت سيتارامان للصحفيين في نيودلهي اليوم السبت إن برنامجا جديدا لتمديد سداد الضرائب والرسوم لتشجيع الصادرات سوف يدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من يناير المقبل ويشمل اعفاء عائدات بقيمة 500 مليار روبيه (7 مليار دولار) الضرائب والرسوم.

وأضافت أنه سوف يتم تسهيل قواعد الاقتراض للاجانب المقيمين للحصول على إسكان بتكلفة معقولة.

تراجعت صادرات الهند في الشهرين إلى الثلاثة حتى شهر أغسطس الماضي،رغم ضعف الروبية.واضعفت سلسلة من الصدمات الاقتصادية،من بينها حظر تجارة العملة في 2016، وقانون جديد لكبح تأجيل عمليات التشييد وتطبيق ضريبة على الاستهلاك في مختلف أنحاء البلاد، سوق العقارات ومبيعات المنازل في السنوات القليلة الماضية.