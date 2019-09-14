إدانة عالمية وإقليمية للهجمات على معامل أرامكو في بقيق وخريص

أدانت الولايات المتحدة والكويت والإمارات والبحرين وجيبوتي الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة على معملين تابعة لارامكو في بقيق خريص.

وأدان جون أبي زيد السفير الأمريكي لدى الرياض الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية.

ونقل حساب السفارة على تويتر عن أبي زيد قوله إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة.

كما أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن استنكار الكويت الشديد للهجوم الإرهابي ، وأوضح المصدر بأن الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار المملكة، تطالب المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

وأكد المصدر وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

وأدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة العمل الإرهابي وشددت وزارة الخارجية في بيان : على موقف البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتأييدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واستنكرت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي منددة بهذا العمل التخريبي واعتبرته دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعد تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وعدت جيبوتي هذا العمل المستنكر استمراراً لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مما يستدعي موقفاً دولياً أكثر حزماً في وجه الإرهاب.