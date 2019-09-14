الكوليرا تضرب في السودان.. 5 حالات وفاة و67 إصابة في أسبوعين

قالت وزارة الصحة السودانية في بيان إنه تأكد وفاة خمسة نتيجة الإصابة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق منذ يوم 28 أغسطس آب.

وأضافت الوزارة في البيان الصادر في ساعة متأخرة الليلة الماضية أن الإصابات بلغت منذ ذلك اليوم "٦٧ إصابة منها ١٨ إصابة بغرف العزل لا تزال تتلقى العلاج".

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إنها تعمل عن كثب مع السلطات الصحية السودانية وغيرها لمواجهة حالات الكوليرا في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان.

كانت وزارة الصحة السودانية قد ذكرت في بيان سابق أن فرقا من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية سافرت إلى ولاية النيل الازرق بهدف تحسين أوضاع الصرف الصحي ودعم إجراءات سلامة المياه والتخلص من النفايات وضمان سلامة الغذاء.

وطلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية استيراد تطعيمات ضد الكوليرا.