وزير مالية لوكسمبورج يطالب بتبسيط قواعد الموازنة الأوروبية

طالب وزير مالية لوكسمبورج، بيير جرامجنا، بتبسيط قواعد الموازنة في أوروبا.

وقال جرامجنا خلال لقاء غير رسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، في لعاصمة الفنلندية هلسنكي اليوم السبت، إن تبسيط هذه القواعد " سيجعلنا نتمكن من توضيحها لمواطنينا وأعضاء البرلمان لدينا وسيجعل كل بلد يعرف عندما يرسل موازنة إلى بروكسل، ما إذا كانت هذه الموازنة متماشية مع القواعد".

وأضاف الوزير:" نحن لا نميز بين التكاليف الجارية وبين الاستثمارات الذكية المنتجة"، مشيرا إلى أنه إذا واجه بلد صعوبات اقتصادية، فإنه يقلص من الاستثمارات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تفاقم الوضع وتابع " يتعين البدء في إجراء نقاش حول إدخال تحسينات بين الحين والآخر".

يذكر أن معاهدة ماستريخت لاستقرار العملة تلزم كل دولة في منطقة اليورو بألا تزيد ديونها الجديدة السنوية عن 3% وألا يزيد إجمالي ديونها السيادية عن 60% من إجمالي الناتج المحلي.

ويتعين اتخاذ إجراءات ضد الدولة المخالفة لهذه القواعد.