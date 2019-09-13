لتحفيز نموها .. مبادرة "استرداد" تعيد 430 مليون ريـال لـ 17 ألف منشأة صغيرة

استفادت 17045 منشأة من مبادرة "استرداد" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بقيمة مبالغ مستردة وصلت إلى 430 مليون ريال منذ انطلاقها.

وصممت مبادرة استرداد بالتعاون مع وزارة المالية ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، لتسهيل دخول المنشآت الجديدة إلى سوق العمل وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها خلال الأعوام الثلاثة الأولى من أعمالها، بما ينعكس على زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

وتشمل نوعية الرسوم المستردة، رسوم السجل التجاري، اشتراك الغرفة التجارية، تسجيل العلامة التجارية، اشتراك البريد السعودي، رسوم نشر عقد التأسيس، رخصة البلدية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، 80 في المائة من المقابل المالي للعمالة الوافدة.

ووفقا لما كشفته لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، جاء رواد الأعمال الأكثر استفادة من مركز دعم المنشآت بنسبة 55 في المائة، مقابل 45 في المائة للسيدات، وذلك بإجمالي 9500 مستفيد منذ أكتوبر 2018.

وأوضحت أن خدمة الاستشارات كانت الأكثر طلبا، مشيرة إلى أن نسبة المستفيدين من أصحاب الأفكار بلغت 58 في المائة، في حين بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المنشآت 42 في المائة.

وخدمة الاستشارات يقدمها مستشارون من أصحاب التخصص في مجالات متنوعة تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على حل بعض التعثرات أو تطوير الأعمال.

كما تتضمن الخدمات المقدمة، خدمة دعم الأعمال التي يقدمها فريق يقوم بتحديد احتياج المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتوجيههم إلى البرامج المناسبة وتوثيق التحديات والمخاطر التي تمر بها المنشآت أو القطاعات وتحويلها إلى الجهات ذات التخصص.

وذلك إلى جانب خدمة الإرشاد التي يقدمها فريق من المختصين يتطلعون إلى نقل خبرتهم ومساندة رواد الأعمال في رفع نسب نجاح مشاريعهم التجارية من خلال تقديم الإرشاد في أكثر من 20 مجالا.

وصممت "منشآت" مبادرات تمويلية لغرض تحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تنويع مصادر الدعم المالي، ووضع السياسات والمعاير لتمويل المشاريع، ودعم التمويل والاستثمار، إضافة إلى استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاج قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال إليها.