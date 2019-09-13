"الخزانة الأمريكية": الخناق بدأ يضيق على تنظيم حزب الله الإرهابي

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الخناق بدأ يضيق على تنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي إثر الضغوط التي مارستها الإدراة الأمريكية على إيران وسلسلة العقوبات التي طالت شخصيات ومجموعات على صلة بالحزب وطهران.

وجددت الوزارة التأكيد أن حزب الله يعد من أكثر المنظمات الإرهابية خطورةً في العالم، ويؤدي دوراً رئيسياً في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بسبب مواصلة دعم إيران له بالعتاد العسكري والخبرات القتالية والمال، التي تصل قيمتُها إلى أكثر من 700 مليون دولار سنوياً.

وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بيلينغسلي، خلال كلمته في ندوة عقدها أمام أتلانتيك كاونسل في واشنطن اليوم، إنّ نشاطات حزب الله اللبناني، الذي يُعد من أكثر المجموعات الارهابية والاجرامية المنظَّمَة برعاية إيرانية في العالم تتلقى سنوياً مساعدات تصل الى أكثر من 700 مليون دولار سنوياً، مشيرًا إلى أنه انطلاقاً من عمل البيت الأبيض للقضاء على قدرات إيران التمويلية لدعم الارهاب، صنّفت إدارة الرئيس دونالد ترامب أكثر من ألف شخص ومجموعة على صلة بحزب الله وهم يساهمون في جمع الأموال عبر أساليب إجرامية وأخرى تنال من حقوق الإنسان.

وتفيد معلومات وزارة الخزانة الأمريكية إن "حزب الله" تمكّن من بناء شبكته العالمية الخاصة من ممّولين وشركات وهمية وعملاء، وجميعهم يسهلون له عمليات شراء الأسلحة والسلع وتزوير العملات، إضافة إلى ضلوعه مباشرة في أنشطة غير مشروعة كالاتجار بالمخدرات والجنس، وكلها بغطاء أمني وإرهابيّ من إيران.

وفي هذا الإطار اعتبر بيلينغسلي أنّه "ونتيجة للضغوطات التي مارسناها على ايران، بدأ حزب الله يشعر بالاختناق، حيث أن كثيرين من مقاتليه حُرموا من رواتبهم وكثيرين منهم خُفّضت رواتبهم كما جرى تسريح العديد منهم ووقف المساعدات المالية لعائلات المقاتلين.