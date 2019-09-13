آخرها "دوريان" .. الكوارث العالمية تكبد شركات التأمين 92 مليار دولار منذ بداية العام

قدرت شركة "إير وورلدوايد" المتخصصة في تحليل المخاطر، التكلفة العالمية للكوارث خلال العام الجاري التي كان آخرها إعصار دوريان، بنحو 92 مليار دولار.

وأشارت الشركة في تقريرها عن نماذج الكوارث لعام 2019، إلى أن الأضرار في منطقة البحر الكاريبي تراوح تكلفتها بين 1.5 مليار وثلاثة مليارات دولار.

من جهتها، تعتقد وكالة التصنيف "فيتش" أن صناعة التأمين لن تدفع أكثر من عشرة مليارات دولار مقابل إجمالي الأضرار الناجمة عن إعصار دوريان.

في حين ذكر محللون في بنك "يو.بي.إس"، في وقت سابق، أن إعصار دوريان الذي يضرب جزر الباهاما قد يتسبب في خسائر 25 مليار دولار لشركات التأمين على الأقل.

ومن المتوقع أن يكون إعصار دوريان أكبر الكوارث الطبيعية التي تتسبب في خسائر لشركات التأمين منذ عام 2017.

لكن "سويس ريه" ثاني أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم ترى أنه من السابق لأوانه تقديم تقديرات واقعية لتكلفة الأضرار الناجمة عن إعصار دوريان، الذي ضرب كندا وقبلها عدة جزر في البحر الكاريبي، لكن مختصين آخرين قدموا تقديرات تقل قليلا عن عشرة مليارات دولار.

وجاء في بيان أصدرته الشركة الأسبوع الماضي، أن "موسم الأعاصير المقبل يؤكد أهمية وجود أسعار تعكس المخاطر بشكل كاف"، وعلى خلاف العادة، عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعه السنوي التقليدي في موناكو بدلا من مقر الشركة في زيوريخ، حيث نوقش فرض أسعار وشروط جديدة لتجديد العقود.

وتعليقا على إعصار دوريان، أوضح إدوارد شميد، كبير موظفي الاكتتاب في "سويس ريه"، أن هناك نماذج حسابية للأضرار في جزر البهاما، لكن ليس كل الأضرار الإجمالية، مشيرا إلى أنه يجب أن ننتظر أسبوعا آخر أو عدة أسابيع.

وأضاف شميد، "بما أن التغطية التأمينية واسعة الانتشار إلى حد ما في جزر البهاما فإن صناعة التأمين ستشارك في إعادة الإعمار".

وتتوقع منافستها "ميونيخ ريه" - شركة إعادة التأمين الأولى في العالم - أن تبلغ قيمة ما ستدفعه من أضرار في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية نحو خمسة مليارات دولار، حسب تورستن جووريك، عضو مجلس إدارة "ميونيخ ريه".

إلا أن جووريك، ذكر أن هذا حُكم مسبَّق قد يكون كبيرا جدا نأمل ألا تبلغه قيمة أضرار الإعصار، ورغم أن الإعصار لم يؤثر في الجزء الأكثر اكتظاظا بالسكان في جزر البهاما، إلا أن عدد القتلى في الأرخبيل ارتفع إلى 44، حسب إحصائية مؤقتة.

واجتاح "دوريان"، وهو أقوى إعصار يضرب جزر البهاما على الإطلاق، جزر أباكو والباهاما الكبرى الأسبوع الماضي، ليسوي أحياء بأكملها بالأرض ويدمر البنية التحتية بما في ذلك مدارج هبوط الطائرات في المطار، وما زال مئات، إن لم يكن آلاف، مفقودين في البلاد التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة.

وعندما وصل الإعصار فوق جزر البهاما، ذكرت "سويس ريه" أن قوته قد بدأت للتو في الانخفاض بشكل تدريجي حتى بلغ الفئة 5 من تسلسل شدة الأعاصير، لكنه استمر في إحداث أضرار في طريقه.

وفى الولايات المتحدة في ولاية كارولاينا الجنوبية، تركت الفيضانات الشديدة الخميس الماضي 200 ألف منزل من دون كهرباء في تشارلستون، ويوم الجمعة الماضي ضرب الإعصار كارولاينا الشمالية قبل كندا يوم السبت، حيث أُعيد تصنيفه على أنه "تحول من إعصار استوائي إلى إعصار شديد جدا".

وفيما يتعلق بحالة سوق التأمين ككل، أوضحت "سويس ريه" أنه "لضمان استمرارية سوق إعادة التأمين على المدى الطويل، فإن هناك حاجة إلى إدخال زيادات أخرى في أسعار الفائدة".