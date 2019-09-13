ثاني أكبر سلسلة متاجر في بريطانيا تتعهد بخفض التغليف بالبلاستيك إلى النصف بحلول 2025

تعهدت سلسلة متاجر سينسبري، ثاني أكبر سلسلة سوبر ماركت في بريطانيا، اليوم الجمعة بخفض معدل التغليف بالبلاستيك إلى النصف بحلول 2025 وتعهدت بالتحول إلى مواد بديلة تلبية لطلب المستهلكين بخفض النفايات.

وبعدما خفضت التغليف بالبلاستيك واحدا بالمئة في 2018 قالت سينسبري إنه كانت هناك حاجة لقفزة كبيرة في أسلوب التعامل مع نحو 120 ألف طن من البلاستيك تستخدمها سنويا للتغليف.

وأعلنت الشركة أنها تستخدم معظم البلاستيك في زجاجات الحليب وتغليف الخضراوات والفاكهة والمشروبات. وفيما يتعلق بزجاجات الحليب تدرس خيارات استخدام الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة أو الأوعية التي يمكن إعادة استخدامها.

وتشارك سينسبري، التي يعمل بها نحو 178 ألف موظف في أنحاء بريطانيا، اليوم الجمعة في قمة مع موردين وباحثين وجماعات حكومية لتحديد المجالات التي يمكن تحقيق تقدم بشأنها.

وقال مايك كوب الرئيس التنفيذي للشركة "خفض (استخدام) البلاستيك والتغليف ليس سهلا. يلعب التغليف دورا رئيسيا في إبقاء الطعام سليما وطازجا وتقليل الهدر في الطعام".

وأضاف "لذا يتعين أن نجد بدائل للبلاستيك لحماية جودة غذائنا والحد من آثاره على البيئة في الوقت نفسه".

ونجحت بريطانيا في الأعوام القليلة الماضية في خفض استخدام الحقائب البلاستيك بفرض ضريبة خمسة بنسات على كل كيس وتدرس الحكومة أيضا فرض ضريبة على أكواب القهوة التي تستخدم مرة واحدة وغير قابلة لإعادة التدوير.