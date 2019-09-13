الصين تعفي "اللحوم" و "الصويا" الأمريكية من الرسوم الجمركية

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة إن بكين ستُعفي بعض المنتجات الزراعية من رسوم جمركية فرضتها على سلع أمريكية، في أحدث مؤشر على انحسار التوترات التجارية قبل جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى كبح حرب تجارية مضرة بين البلدين.

وقدمت الولايات المتحدة والصين بوادر تصالحية، مع استئناف الصين شراء منتجات زراعية أمريكية وإرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة رسوم جمركية على سلع صينية محددة.

وفرضت الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على منتجات زراعية أمريكية بما في ذلك فول الصويا ولحم الخنزير في يوليو تموز 2018. ورفعت الرسوم على فول الصويا بنسبة خمسة بالمئة إضافية وعلى اللحم بنسبة عشرة بالمئة إضافية في أول سبتمبر أيلول.

وقالت الوكالة الرسمية "تدعم الصين الشركات ذات الصلة التي تشتري كميات معينة من فول الصويا واللحوم ومنتجات زراعية أخرى اعتبارا من اليوم بما يتماشى مع مبادئ السوق وقواعد منظمة التجارة العالمية" مضيفة أن لجنة الرسوم الجمركية التابعة للحكومة الصينية ستستثني تلك السلع من الرسوم الجمركية الإضافية.

وذكرت الوكالة نقلا عن سلطات لم تسمها أن الصين تملك "آفاقا واسعة" لاستيراد منتجات زراعية أمريكية مرتفعة الجودة.

وقال التقرير "من المأمول أن تكون الولايات المتحدة ملتزمة بما تقوله وأن تفي بتعهدها بخلق أوضاع مواتية للتعاون في المجالات الزراعية بين البلدين".