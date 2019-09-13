وفد القيادات المسيحية الإنجيلية يطلع على مناطق نيوم الأثرية

زار وفد القيادات المسيحية الإنجيلية الموجود حاليا في المملكة، برئاسة جويل روزنبرج، منطقة نيوم أمس الأول، واطلع على عديد من المناطق الأثرية والطبيعية المختلفة هناك.
وشملت الزيارة منطقة البدع التاريخية، التي تضم مغاير شعيب التي يعود بناؤها إلى ثلاثة آلاف عام، ومنطقتي قيال ومقنا اللتين تتميزان بالشواطئ الجميلة، ووادي طيب أحد أبرز المعالم الطبيعية في نيوم.
وضم الوفد كذلك إعلاميين يمثلون شبكات إعلامية مسيحية.
وقال رئيس الوفد جويل روزنبرج، "نحن ممتنون لأننا تمكنا من رؤية نيوم في هذه المرحلة الأولية من تطوير المشروع، ويملؤنا الشغف للعودة إليها مع مزيد من الأشخاص في الوقت المناسب، وإن الجبال والصحاري والشواطئ خلابة، وبدا جليا بالنسبة إلينا سبب قناعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أن نيوم ستستقطب زوارا من كل أنحاء العالم وأنها ستكون ركيزة مهمة في مخطط رؤية 2030".
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