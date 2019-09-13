الأسواق العالمية تصعد بفضل إرجاء رسوم جمركية وحوافز "المركزي الأوروبي"

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس بعدما أرجأت الولايات المتحدة زيادة في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات، إضافة إلى إعلان البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

بحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 60.28 نقطة أو 0.22 في المائة ليفتح عند 27197.32 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.15 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 3009.08 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 36.91 نقطة أو 0.45 في المائة إلى 8206.59 نقطة عند الفتح.

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى منذ 30 تموز (يوليو) بعد خفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة ومؤشرات جديدة على انحسار توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، كما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي 0.4 في المائة، وزاد مؤشر فوتسي البريطاني 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.4 في المائة.

في آسيا، حققت الأسهم اليابانية مكاسب قوية عند الإغلاق أمس، مع بلوغ مؤشر نيكاي ومؤشر توبكس الأوسع نطاقا أعلى مستوى في أربعة أشهر، إذ تلقت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الآلات الدعم من انحسار الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وربح مؤشر نيكاي 0.75 في المائة ليصل إلى 21759.61 نقطة، بينما تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.72 في المائة إلى 1595.10 نقطة، ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ أوائل أيار (مايو).

وصعد سهم "فانوك كورب" 2.2 في المائة وربح سهم "كينس كورب" 1.9 في المائة. وقفز سهم "أدفانتست" 4.1 في المائة وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" 2.7 في المائة لأعلى مستوى في 15 شهرا.

وقفز سهم "زوزو" لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت 13.4 في المائة عقب ارتفاعه 18.9 في المائة خلال الجلسة، بعد أن قالت "ياهو اليابان"، "إنها تهدف إلى شراء 50.1 في المائة من الشركة"، وزاد سهم "ياهو اليابان" 2.4 في المائة.