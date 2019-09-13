51.3 ألف شركة تخرج من السوق الألمانية خلال النصف الأول

بلغ عدد الشركات التي أغلقت أبوابها خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 51300، بانخفاض 2.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وبحسب "الألمانية"، قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أمس، إن البلاد سجلت زيادة في عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح المكتب أن السلطات المعنية سجلت 288700 شركة جرى تأسيسها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بزيادة 1.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الشركات التي تم تسجيلها حديثا، بما في ذلك الناتجة من عمليات الاستحواذ وإعادة التوزيع والنقل، 352 ألف شركة خلال النصف الأول من العام، بزيادة 0.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إلى ذلك، أكدت الهيئة الألمانية للإحصاء أمس، أن معدل التضخم في ألمانيا شهد تباطؤا خلال شهر آب (أغسطس) الماضي.

وبحسب ما ذكرته الهيئة في مدينة فيسبادن، غربي ألمانيا، فإن معدل الغلاء ارتفع 1.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبذلك أكدت الهيئة توقعاتها المبدئية التي أعلنتها بشأن التضخم، أواخر الشهر الماضي.

وسجل معدل التضخم في ألمانيا 1.7 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، وتراجعت نسبة التضخم بواقع 0.2 في المائة من تموز (يوليو) إلى آب (أغسطس) 2019.

وكان عدم ارتفاع أسعار الطاقة بشكل واضح كابحا للتضخم، حيث لم تتجاوز نسبة الارتفاع في أسعار الطاقة 0.6 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بـ2.4 في المائة في تموز (يوليو) الماضي.

من جهة أخرى، افتتحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، في وقت يواجه فيه قطاع صناعة السيارات في البلاد انتقادات من المعنيين بشؤون البيئة.

وتحدث رؤساء مجالس العاملين في شركات "بي إم دبليو" و"دايلمر" و"فولكسفاجن" خلال افتتاح المعرض ضد شيطنة قطاع السيارات لدوره في تلوث الهواء والفضيحة الجارية بشأن التلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.

وقال بيرند أوسترلو، رئيس مجلس العاملين في "فولكسفاجن" لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: " إذا نظرت إلى النقاش العام الدائر حاليا، ستعتقد أن السيارات ليست إلا مخاطرة. لكن بالنظر إلى مقياس المخاطر، يبدو أن السيارات تقع في مكان ما بين (فيروس) إيبولا وصواريخ كوريا الشمالية".

ومن المقرر أن ينظم نشطاء البيئة احتجاجات على هامش المعرض، حيث إنهم يتهمون قطاع السيارات بالتقاعس عن بذل جهود كافية للتحول للسيارات الكهربائية في المستقبل القريب.

من جهته، قال متحدث باسم مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية، أكبر منتج سيارات في أوروبا، إنه "لم يتم تزويد أي سيارة تعمل بالمحرك الديزل إي.أيه 288 الذي يتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية الجديدة المعروفة باسم يورو6 بأي برنامج كمبيوتر للتلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم".

وكانت إذاعة "إس.دبليو.آر" الإخبارية الألمانية المحلية قد ذكرت أن "فولكسفاجن" زودت المحركات من طراز "إي.أيه 288" ببرنامج كمبيوتر يساعد على خفض كميات العوادم المنبعثة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء تشغيل السيارة في ظروف السير العادية.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن المحرك "إي.أيه 288" جاء ليحل محل المحرك الديزل "إي.أيه 189"، الذي كان محور فضيحة استخدام "فولكسفاجن" لبرنامج كمبيوتر يتلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم التي تفجرت في أيلول (سبتمبر) 2015 وكبدت المجموعة خسائر بعشرات المليارات من الدولارات.

يذكر أن "فولكسفاجن" تستخدم المحرك "إي.أيه 288" في عديد من الطرز، منها "جولف" و"باسات" و"تيجوان" منذ 2012.