لتحفيز النمو .. "المركزي الأوروبي" يستأنف برنامج شراء سندات بـ 20 مليار يورو شهريا

تمكن البنك المركزي الأوروبي من تجاوز انقساماته، وتبنى أمس سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز دعمه لاقتصاد منطقة اليورو، بينها استئناف برنامج شراء سندات بـ 20 مليار يورو شهريا.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قرر البنك المركزي خفض أحد معدلات الفائدة والقيام بعمليات شراء جديدة لديون عامة وخاصة وتقديم قروض كبيرة للتخفيف من أعباء المصارف، مستخدما بذلك من جديد "حزمة" الوقاية من الأزمة، التي كانت تتطلع عليها أسواق المال منذ بداية الصيف.

وللمرة الأولى منذ آذار (مارس) 2016، خفضت المؤسسة المالية التي تتخذ من فرانكفورت مقرا الفائدة على "الإيداع" من ناقص 0.40 في المائة إلى ناقص 0.50 في المائة، في إجراء يهدف إلى تشجيع المصارف على إقراض الشركات والعائلات بدلا من إيداع أموالهم في البنك المركزي.

وفي مؤشر إلى رغبته في دعم الاقتصاد، ترك المصرف معدلات الفائدة بلا تغيير لمؤشرين آخرين، أحدهما محدد بصفر. وأكد البنك المركزي أنه لا ينوي رفعهما قبل أن يتوجه التضخم "بمتانة" إلى الهدف المحدد بـ2 في المائة، في صيغة عمل غير مسبوقة.

والإجراء الثالث هو إطلاق برنامج واسع لإعادة شراء أصول سمي "الليونة النوعية"، كان قد اشترى في إطاره 2600 مليار يورو من السندات العامة والخاصة بين آذار (مارس) 2015 وكانون الأول (ديسمبر) 2018 في منطقة اليورو.

وعلى الرغم من معارضة عديد من رؤساء المصارف المركزية بينهم الألماني ينس فايدمان والهولندي كلاس نوت، ستستأنف عمليات الشراء هذه في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) بوتيرة 20 مليار يورو شهريا، وستستمر "طوال الوقت اللازم لذلك".

من جهة أخرى، وكما يجري الحديث منذ أشهر، تبنى البنك المركزي الأوروبي نظام فوائد على شرائح لتخفيف عبء الفائدة التي تبلغ قيمتها أكثر من سبعة مليارات سنويا على المصارف.

وبذلك قام ماريو دراجي، الرئيس الإيطالي للبنك المركزي الأوروبي بتسوية القرارات الكبرى المنتظرة قبل أن ينتقل المنصب إلى الفرنسية كريستين لاجارد، التي كانت مديرة صندوق النقد الدولي.

وأوضح أوفي بوركيرت كبير اقتصاديي مصرف "إل بي بي في" أن هذه القرارات هي "الهدية الوداعية من ماريو دراجي إلى الأسواق".

وبحسب "رويترز"، قال المركزي الأوروبي في بيان دوري للسياسة "يتوقع مجلس المحافظين استمرار (مشتريات السندات) طالما كان ذلك ضروريا لتعزيز أثر تيسير أسعار الفائدة، وأن تنتهي قبل وقت قليل من بدء المجلس في زيادة أسعار الفائدة الرئيسة للبنك المركزي الأوروبي".

كما خفف المركزي الأوروبي شروطه للقروض الطويلة الأجل للبنوك ويطبق سعر فائدة متدرجا للإيداع لمساعدة البنوك.

كان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا خفضا لسعر الفائدة على الإيداع بمقدار عشر نقاط أساس، وسعر فائدة متدرجا للإيداع لدعم البنوك، وشراء سندات بقيمة 30 مليار يورو شهريا بدءا من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتعهدا جديدا بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وبحسب "الألمانية"، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقرارات البنك المركزي الأوروبي أمس، وقال إنه اتخذ القرار الصائب بإعلان خفض الفائدة وجولة جديدة من شراء السندات.

كما أشاد بسرعة المركزي الأوروبي في اتخاذ القرارات.

وكتب على تويتر "إنهم يحاولون، وينجحون، في خفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار/ شديد/ القوة، ما يضر بالصادرات الأمريكية".

وكرر ترمب انتقاده لـ"الاحتياطي الفيدرالي" (المركزي الأمريكي) الذي يصر على أنه يتعين عليه هو الآخر خفض أسعار الفائدة.

وكتب "الاحتياطي يجلس ويجلس ويجلس"، وأضاف "إنهم (في المركزي الأوروبي) يحصلون على أموال لاقتراض أموال، بينما نحن ندفع فوائد".