5.4 تريليون دولار تكلفة خطط مواجهة أزمة المناخ لـ 80 بلدا ناميا

قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إن التنويع الاقتصادي وتنويع الصادرات هو أفضل استجابة للتحديات، التي يطرحها تغير المناخ في البلدان النامية، التي تعتمد على السلع الأساسية، وإنه يلزم اتخاذ إجراءات أكثر طموحا وإرادة سياسية أقوى لمواجهة أزمة المناخ، لكنها أقرت أن البلدان النامية تحتاج إلى دعم مالي وتقني لتنفيذ خططها المعلنة بشأن المناخ.

وأكدت أن التمويل المتصل بالمناخ، الذي لا يشكل حاليا سوى جزء صغير من الاحتياجات الفعلية، يحتاج إلى زيادة كبيرة، نظرا لارتفاع تكلفة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

وأضافت "على سبيل المثال، فإن التكلفة الإجمالية لتنفيذ خطط العمل المتعلقة بالمناخ لـ 80 بلدا ناميا حددت احتياجاتها التمويلية بما يقدر بمبلغ 5.4 تريليون دولار. وهذا هو ترتيب الحجم الإجمالي للمبلغ المنفق على إعانات الطاقة كل عام في العالم".

وقالت "أونكتاد" في تقرير عن السلع الأساسية والتنمية لعام 2019، إنه يمكن أن يكون التنويع أفقيا، ما يستتبع المغامرة في الخوض بسلع وقطاعات جديدة للحد من الاعتماد على مجموعة ضيقة من السلع الأساسية، أو الرأسية، التي تنطوي على نقل سلسلة قيمة السلعة إلى زيادة قيمتها.

ووفقا للتقرير المعنون "الاعتماد على السلع الأساسية وتغير المناخ واتفاق باريس"، فإنه من المرجح أن تشمل استراتيجية التنويع الناجحة مزيجا من السياسات الأفقية، مثل تعزيز رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، والتدابير المحددة الهدف لتعزيز القطاعات الفردية، والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقال الأمين العام للأونكتاد، موكهيسا كيتويي، "إن أزمة المناخ تشكل تهديدا وجوديا للبلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية وستؤدي إلى انهيار بعض الاقتصادات إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة الآن".

وأضاف "تحتاج هذه البلدان الآن أكثر من أي وقت مضى إلى تقييم إمكاناتها في التنويع والحد من اعتمادها على السلع الأساسية، الأمر الذي جعلها على مدى عقود عرضة للأسواق المتقلبة وتغير المناخ.

وعلى الرغم من أن البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية لا تسهم إلا إسهاما متواضعا في تغير المناخ، فإن أزمة المناخ تضعها أكثر من غيرها في شدة الخطر.

ويشير التقرير إلى أن البلدان النامية أكثر عرضة للخطر في المقام الأول لأنها تعتمد اقتصاديا على القطاعات المعرضة بشدة للظواهر الجوية الشديدة. والدول الجزرية الصغيرة النامية هي من بين أكثر الدول تضررا.

ويشكل ارتفاع درجات حرارة سطح البحر مخاطر كبيرة على الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تستمد حصة كبيرة من حصيلة صادراتها من البضائع من مصائد الأسماك، مثل كيريباس (88 في المائة في الفترة 2013 - 2017)، ومالديف (79 في المائة) وميكرونيزيا الموحدة (75 في المائة).

ويلاحظ التقرير أن الآثار السلبية لتغير المناخ على إنتاج المحاصيل ومصائد الأسماك أشد حدة في مناطق خطوط العرض المنخفضة (بين مداري السرطان والجدي)، حيث توجد معظم البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية.

ويشدد التقرير على أن المخاطر الشديدة، التي تواجهها البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية تعزز حاجتها إلى تكييف اقتصاداتها وتنويعها وتحديثها. وينبغي لها أيضا أن تتكيف مع آثار تدابير مكافحة الاحتباس الحراري، التي تتخذها بلدان أخرى، يتوقع أن تخفض الطلب على بعض السلع الأساسية الرئيسة، التي تعتمد عليها.

وذكر التقرير أن التصدي لتغير المناخ يتيح بعض الفرص للبلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية. ويلاحظ أن الدفع العالمي نحو الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة يوجد فرصا في البلدان التي توجد فيها احتياطيات كبيرة من المواد المستخدمة في التقنيات النظيفة، مثل الخلايا الكهروضوئية الشمسية، وتوربينات الرياح، وبطاريات المركبات الكهربائية.

على سبيل المثال، في 2018، مثَلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 58 في المائة من العرض العالمي من الكوبالت، وهي سلعة رئيسة تستخدم في إنتاج نضائد المركبات الكهربائية، في حين شكلت شيلي والأرجنتين معا 71 في المائة من الإحتياطيات العالمية من الليثيوم، وهو مكون رئيس آخر في تصنيع البطاريات.

يقول التقرير إن مكافحة تغير المناخ يمكن أن توجد أيضا فرصا لزيادة إنتاج بدائل للحوم الماشية والحليب. ويشير إلى حالة الماشية في بعض الأراضي الجافة في إفريقيا، حيث شجع تزايد تواتر الجفاف وانخفاض توافر الأعلاف الرعاة على اعتماد الإبل لتكملة الماشية أو استبدالها.

ووفقا للتقرير، أدى السعي إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه إلى حفز الاستثمارات في الابتكارات التقنية، التي يمكن أن تفيد البلدان المعتمدة على السلع الأساسية.

من الأمثلة على ذلك اعتماد خلايا ضوئية شمسية فعالة من حيث التكلفة، يمكن أن يعزز أمن الطاقة ويدعم قطاعات السلع الأساسية في المناطق النائية غير المتصلة بشبكات الطاقة الوطنية.

ويردد التقرير تحذيرات الخبراء من أن الالتزامات التي تعهدت بها البلدان للتخفيف من آثار تغير المناخ بموجب اتفاق باريس ليست طموحة بما فيه الكفاية.

ويشير إلى أن الالتزامات تحتاج إلى أربعة أضعاف للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. ويوضح التقرير أن اعتماد طموح أكبر في تنفيذ التزامات البلدان المتعلقة بالمناخ سيتطلب إرادة سياسية أقوى وتعبئة أكبر للموارد المالية والبشرية.

ويذكر التقرير أن تخضير السياسات المالية- جعلها خضراء- يمكن أن يساعد على ضمان أن تسهم الضرائب والإعانات وأدوات السياسات المماثلة في تنفيذ خطط العمل المتعلقة بالمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويقترح بهذا الصدد إصلاح إعانات الوقود الأحفوري لتعزيز السياسات المالية الخضراء.

كما أن قدرات البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية على اتخاذ إجراءات مناخية تحتاج إلى تعزيز، وفقا للتقرير.

ويشمل ذلك بناء القدرات التقنية والتنظيمية لتصميم المؤسسات وتنفيذ السياسات الرامية إلى دعم استراتيجيات التخفيف والتكيف، إضافة إلى ذلك، يتعين على البلدان المتقدمة النمو أن تفي بالتزامها بموجب اتفاق باريس بنقل التقنيات الصديقة للبيئة إلى البلدان النامية لمساعدتها على المشاركة بفعالية في الجهود العالمية الرامية إلى التخفيف من حدة أزمة المناخ والتكيف معها.