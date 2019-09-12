الأسهم السعودية تغلق على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي .. والسيولة 2.5 مليار

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم الخميس على تراجع بضغط من قطاع المصارف ، حيث تراجع السوق للجلسة الثالثة على التوالي.

وتراجع المؤشر العام بنحو 23 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة ، حيث تأثرت بتراجع أسهم القطاع المصرفي والذي يقترب من تسجيل أدنى أغلاق خلال العام الحالي.

و أغلق السوق الرئيسية عند مستوى 7831 نقطة، بضغط من تراجع أسهم بنك الرياض و بنك الاهلي وكذلك سابك.

وبلغ قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.57 مليار ريال ، حيث تمت التداولات عبر تداول 97.3 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 104 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة باتك المكاسب و بنحو 5 في المائة، تلاها أسهم شركة إليانز للتأمين بارتفاع 4.8 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة النقل الجماعي بمكاسب بلغت 4.3 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات أسهم شركة اميانتيت بانخفاض 9.4 في المائة، تلاه أسهم شركة مجموعة السريع بنحو 4.6 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع أسهم شركة معادن الذي تراجع بنحو 2 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 101 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 69 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم شركة سابك بنحو 372.1 مليون ريال وكذلك شهد أسهم مصرف الراجحي على نحو 243.5 مليون ريال، واتى ثالثا أسهم مصرف الإنماء بنحو 228.8 مليون ريال.