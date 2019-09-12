معدل البطالة بين السعوديين يسجل أدنى مستوى في عامين ونصف عند 12.3%

انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى 12.3 في المائة، مقابل 12.5 في المائة بنهاية الربع الاول من العام ذاته، مسجلا تراجعا بـ 0.2 في المائة على أساس ربعي، و0.6 في المائة على أساس سنوي حيث كان 12.8 في المائة في الربع الثاني 2018.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، يعد الأدنى خلال عامين ونصف سنوات، أي منذ الربع الرابع من عام 2016، الذي سجل المعدل خلاله 12.3 في المائة، ثم تراوح بعد ذلك بين 12.7 في المائة و12.9 في المائة.