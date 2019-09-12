إدارة ترمب تسعى لحظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خططا لحظر بيع كافة السجائر الإلكترونية ذات النكهات المتنوعة في إطار حملة موسعة، فيما حذر مسؤولون من أن النكهات الحلوة أوقعت ملايين القُصر في دائرة إدمان النيكوتين.

وعبر ترمب وكبار المسؤولين الأمريكيين عن القلق بشأن زيادة استخدام القاصرين للسجائر الإلكترونية، ويأتي التحرك في وقت يحقق فيه المسؤولون في عدد من الوفيات وربما مئات من الإصابات بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

وقال وزير الصحة والخدمات البشرية أليكس آزار‭‭ ‬‬إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تعكف على إعداد "وثيقة إرشادية" ستقود إلى حظر كافة نكهات السجائر الإلكترونية باستثناء نكهة التبغ.

وأبلغ آزار الصحفيين خلال اجتماع مع ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالمكتب البيضاوي "فور انتهاء إدارة الأغذية والعقاقير من هذا الكتيب الإرشادي، سنشرع في إجراءات إنفاذ القانون لإزالة كل هذه المنتجات من الأسواق".

وذكر أن الحظر سيشمل نكهات النعناع والمنثول والعلكة والحلوى والفاكهة وغيرها.

وقال آزار إن أحدث البيانات أظهرت زيادة في استخدام صغار السن للسجائر الإلكترونية وإن الشباب انجذبوا لنكهات مثل النعناع والمنثول. ويستخدم قرابة ثمانية ملايين بالغ أمريكي مثل هذه السجائر وكذلك نحو خمسة ملايين قاصر.