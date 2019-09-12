ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في البرازيل بنسبة 600%هذا العام

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن عدد حالات الإصابة بفيروس حمى الضنك الذي ينقله البعوض في البرازيل، ارتفع بنسبة 600% خلال العام الجاري.

وقالت الوزارة في تقرير إنه خلال الفترة من 30 كانون أول/ديسمبر إلى 24 آب/أغسطس ، سجلت البلاد أكثر من1.4 مليون حالة إصابة محتملة بحمى الضنك. وخلال الفترة نفسها من العام الماضي ، سجلت البرازيل أقل من 206 آلاف حالة.

وبلغ عدد الوفيات المؤكدة نتيجة الإصابة بالفيروس 591 حالة هذا العام ، مقارنة بـ 160 حالة وفاة العام الماضي.

وتقع الولايات التي شهدت ارتفاعا في عدد الحالات بأكثر من 1000 % في النصف الجنوبي من البرازيل.

والولايات التي سجل فيها أعلى معدل إصابة لكل 100 ألف نسمة هي ميناس جيرايس وجوياس وإسبيريتو سانتو وماتو جروسو دو سول وديستريتو فيدرال.

وجاء أكبر تغيير في عدد حالات الإصابة بحمى الضنك في ولاية ساو باولو المكتظة بالسكان ، حيث ارتفع العدد بنسبة 3712% مقارنة بالفترة نفسها من عام .2018

ولم تقدم وزارة الصحة البرازيلية أي تفسير للزيادة في حالات الإصابة، ولكنها تقول إن الوقاية من حمى الضنك تعتمد على اتخاذ إجراءات للحد من فرص التكاثر لبعوضة الزاعجة المصرية (إديس إيجيبتي) التي تحمل الفيروس.

وقالت الوزارة إنها ستطلق حملة توعية عامة.

يذكر أن حمى الضنك مرض ينقله البعوض ويتسبب في حالات خفيفة من الحمى وآلام العظام والطفح الجلدي وعادة ما يتلاشى في غضون 10 أيام. وفي الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي إلى نزيف داخلي وربما يكون سببا للوفاة.

