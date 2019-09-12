رئيس «السياحة»: المملكة ستفتح أبوابها للسياح من العالم قبل نهاية العام

أوضح أحمد الخطيب؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن المملكة ستفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية هذا العام.

جاء ذلك في كلمته في اجتماع منظمة السياحة العالمية في دورتها الـ23 التي تنعقد في مدينة سانت بطرسبورج الروسية في الفترة من التاسع إلى الـ13 من سبتمبر، ويرأس فيها وفد المملكة.

وقال الخطيب، إن المملكة تعتز وتفخر بكونها من أوائل الدول التي تعمل مع المنظمة في الدراسات الأولية لمشروع قياس السياحة المستدامة MST.

وأضاف، "نعمل مع المنظمة على تطوير أدواتنا الإحصائية من خلال منهجية معرفة عدد الزوار، ونشير إلى عضوية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في لجنة الإحصاءات السياحية وحساب السياحة".

وأعلن الخطيب التعاون مع المنظمة في إعداد استراتيجية لتطوير رأس المال البشري وإنشاء أكاديمية للسياحة، ووجهت المملكة الدعوة إلى المجلس التنفيذي للانعقاد في المملكة خلال عام 2020.

وقدمت المملكة لتمويل التعاون بينها وبين المنظمة في هذه المشاريع ومشاريع أخرى نحو مليون و700 ألف دولار.

من جهته، أكد زوراب بولوكاشيفيلي الأمين العام للمنظمة، الخطة الطموحة التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تقوم به المملكة لتصبح في صدارة الوجهات السياحية العالمية.

وأقرت الجمعية العامة للمنظمة ترشيح لجنة الشرق الأوسط للمملكة لعضوية المجلس التنفيذي للمرة الثالثة على التوالي، وتجديد عضويتها في لجنة الإحصاءات السياحية ولجنة البرامج والميزانية، كما انضمت إلى لجنة مراجعة طلبات عضوية الانتساب التابعة للمجلس التنفيذي.