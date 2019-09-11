ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة أن بنك "إتش إس بي سي" البريطاني يخطط للتخارج من أنشطته للتجزئة المصرفية تحت قيادة رئيسه التنفيدي المؤقت نويل كوين.
وأضافت الصحيفة أن المشتري الأكثر ترجيحا للوحدة سيكون مصرفا فرنسيا يتطلع إلى زيادة حصته في السوق، وأن السعر المرجح للنشاط غير واضح.
وقالت الصحيفة إن "إتش إس بي سي" سيواصل عملياته للأنشطة المصرفية للشركات في فرنسا.
وامتنعت متحدثة باسم "إتش إس بي سي" عن التعقيب عندما سألتها "رويترز" عن رد البنك على تقرير وول ستريت جورنال.
- "وول ستريت جورنال": بنك "إتش إس بي سي" يخطط لبيع وحدته للتجزئة المصرفية في فرنسا
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- "وول ستريت جورنال": بنك "إتش إس بي سي" يخطط لبيع وحدته للتجزئة المصرفية في فرنسا
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